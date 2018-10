Wahlen : Kokert fordert nach Hessen-Wahl Ende des Koalitionsstreits

Trotz der deutlichen Verluste für die Union bei der Hessen-Wahl hat sich Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Vincent Kokert erleichtert gezeigt: «Die CDU in Hessen hat weiterhin einen klaren Regierungsauftrag und es gibt keine politische Mehrheit gegen die CDU. Die wesentlichen Wahlziele sind damit erreicht», erklärte Kokert. Als Reaktion auf die Stimmenverluste für CDU und SPD appellierte er an die Bundesparteien in Berlin, die Streitereien in der großen Koalition zu beenden. «Denn darunter hat das Ergebnis in Hessen am meisten gelitten. Es gibt viel zu tun in Deutschland und Europa», betonte Kokert.

von dpa

28. Oktober 2018, 19:21 Uhr

Bei der Landtagswahl in Hessen hatte die CDU gut ein Viertel der Stimmen eingebüßt, blieb Hochrechnungen zufolge mit etwa 27 Prozent aber stärkste Kraft.