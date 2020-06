Tourismus : «Königslinie» lebt weiter: Katamaran ab September im Einsatz

Die «Königslinie» genannte Fährverbindung von Deutschland nach Schweden lebt weiter und wird schneller sein als bisher. Die Flensburger Reederei FRS will ab Mitte September einen Hochgeschwindigkeitskatamaran zwischen Sassnitz auf Rügen und Ystad in Südschweden einsetzen, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

von dpa

26. Juni 2020, 13:16 Uhr

Der bisherige Betreiber der 110 Jahre alten Königslinie, die Reederei Stena Line, hat die Route im Frühjahr geschlossen. Als Grund nannte die Reederei neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie sinkende Frachtaufkommen.

Die High-Speed-Fähre benötigt nach Angaben einer Sprecherin für die Strecke nur 2 Stunden und 30 Minuten. Damit werde die bisherige Reisezeit nahezu halbiert. Sie betrug gut vier Stunden. Täglich sollen zwei Abfahrten je Hafen angeboten werden, sagte der Geschäftsführer der neuen FRS Königslinjen GmbH, Moritz Bruns.