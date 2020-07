In keinem anderen Bundesland sind im vergangenen Jahr mehr Blitze an einem Tag eingeschlagen als in Mecklenburg-Vorpommern. Knapp 8500 Blitze waren es am 12. Juni 2019, wie aus dem am Dienstag vom Technologiekonzern Siemens vorgestellten Blitz-Atlas hervorgeht. Den zweithöchsten Wert erreichte Bayern mit 6400 Blitzen am 10. Juli 2019.

von dpa

28. Juli 2020, 05:27 Uhr