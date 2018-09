Klima : Klimareport Mecklenburg-Vorpommern

Das Klima hat sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Der Klimareport des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und des Energieministeriums Mecklenburg-Vorpommern zeigt, was anders ist als vor 100 Jahren und wie sich das Klima in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könnte. Heute stellen Minister Christian Pegel und der Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes, Paul Becker, den knapp 50 Seiten umfassenden Report in Schwerin vor. Außerdem will der Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde, Ulrich Bathmann, erläutern, welche Auswirkungen der Klimawandel bereits auf das Ökosystem Ostsee hat und künftig haben wird.

von dpa

11. September 2018, 02:41 Uhr

Der Klimareport gibt nach Ministeriumsangaben einen Überblick zur Klimaentwicklung im nordostdeutschen Tiefland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Schwerpunkte sind dabei die Entwicklung der Temperatur, des Niederschlags, der Sonnenscheindauer, des Winds und des Meeresspiegels. Auch die Phänologie, also die im Jahresablauf periodisch wiederkehrenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen der Pflanzen, gehören dazu.