Unfälle : Kleintransporter kracht gegen Bäume: Sechs Schwerverletzte

von dpa

28. Januar 2019, 06:43 Uhr

Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 24 an der Anschlussstelle Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim)schwer verletzt worden. Ein 65 Jahre alter Fahrer war mit seinem Kleintransporter am Sonntagabend von der Autobahnabfahrt abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto sei mehrere Meter durch die Luft geschleudert und gegen zwei Bäume gekracht. Die Einsatzkräfte bargen den schwer verletzten Mann und seine fünf Beifahrer und brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Anschlussstelle in Richtung Hamburg war für zwei Stunden voll gesperrt.