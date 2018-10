Brände : Kleingärtner löst Brand in Rostock-Warnemünde aus

von dpa

21. Oktober 2018, 16:22 Uhr

Ein 78 Jahre alter Gartenbesitzer hat beim Löten in einer Kleingartenanlage in Rostock-Warnemünde einen Brand ausgelöst. Am Sonntagvormittag standen zwei Gebäude in Flammen, wie die Polizei Rostock berichtete. Der Schaden werde auf rund 11 000 Euro geschätzt. Beim Einsatz der Lötlampe mit ihrer offenen Flamme sei zunächst ein Sack mit Stroh und Heu in Brand geraten, bevor die Flammen auf zwei Stallgebäude übergriffen. Sie wurden zerstört, das Vordach einer Gartenlaube kam teilweise zu Schaden. Menschen wurden nicht verletzt.