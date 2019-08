Festspiele : Kleines Fest im großen Park in Ludwigslust: 17 000 Besucher

Das 25. Kleine Fest im großen Park hat 17 000 Besucher zu den Open-Air-Veranstaltungen am Freitag- und Samstagabend in den Schlosspark von Ludwigslust gelockt. Internationale Künstler und Ensembles unterhielten die Gäste auf rund 25 Bühnen und als Walking Acts auf dem Festgelände in Mecklenburg-Vorpommerns größter historischer Parkanlage.

von dpa

11. August 2019, 13:57 Uhr

«Jedes Jahr wieder erschafft Harald Böhlmann, der Erfinder des Kleines Festes, eine eigene Welt aus Musik, Comedy und Artistik, die uns selbst immer aufs Neue fasziniert», sagte Markus Fein, Intendant der Festspiele Mecklenburg-Vorpommerns. Die sorgfältigen Sicherheitsmaßnahmen im Vorwege hätten gegriffen. Durch die Kontrolle der Bäume auf möglichen Grünastbruch sowie intensive Absprachen mit der Feuerwehr zur Gewährleistung des Brandschutzes konnte der Park praktisch komplett genutzt und das abschließende Feuerwerk abgehalten werden.