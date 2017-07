Agrar : Kleine Ernährungsfirmen sollen Hilfe bekommen

Kleine Firmen der Ernährungswirtschaft bis hin zum Ein-Personen-Unternehmen sollen künftig Hilfe bei der Vermarktung ihrer Produkte erhalten. Die Regierungskoalition von SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern will für die Absatzförderung und für Dorfläden in den nächsten vier Jahren zwei Millionen Euro bereitstellen. Das kündigte die SPD-Agrarpolitikerin Elisabeth Aßmann am Dienstag auf dem Parlamentarischen Abend des Vereins Agrarmarketing (AMV) in Schwerin an. Das Geld soll aus einem Strategiefonds des Landes kommen, der aus Zinseinsparungen für nicht aufgenommene Kredite gespeist wird. Mit den Anschubfinanzierungen sollen sogenannte Leuchtturmprojekte in allen Bereichen gefördert werden, darunter wirtschaftliche Initiativen im ländlichen Raum, wie Aßmann sagte.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 09:32 Uhr