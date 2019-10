Bildung : Kleine Anfrage: Oft fehlende Fachkunde bei Pädagogen

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wird der Unterricht zu großen Teilen von Lehrern ohne nötige Fachausbildung erteilt. Vor allem Sport, Musik und Kunst werden häufig von Lehrkräften unterrichtet, denen die jeweilige Lehrbefähigung fehlt. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Landtag hervorgeht, unterrichteten im vorigen Schuljahr 1066 Lehrer das Fach Kunst, ohne eine Ausbildung dafür erhalten zu haben. Im Fach Sport waren 731 Pädagogen fachfremd eingesetzt, in Musik waren es 609.

von dpa

07. Oktober 2019, 11:51 Uhr

Linksfraktionschefin Simone Oldenburg machte für den Mangel an Fachpersonal auch die hohen Anforderungen beim Studium verantwortlich. Lehramtsstudenten für das Fach Sport etwa müssten Aufnahmeprüfungen wie Leistungssportler absolvieren und fielen häufig durch. Die Vakanzen an den Schulen müssten dann aber mit Notbesetzungen gefüllt werden, zum Teil mit Seiteneinsteigern. Oldenburg sprach von einem «Stück aus dem Tollhaus».