Kommunen : Klausdorf bei Stralsund ist jetzt anerkannter Erholungsort

von dpa

05. Februar 2018, 14:34 Uhr

Die Gemeinde Klausdorf nördlich von Stralsund (Vorpommern-Rügen) ist jetzt ein staatlich anerkannter Erholungsort. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) verlieh der für einen naturnahen Tourismus stehenden Gemeinde mit den Ortsteilen Klausdorf, Solkendorf, Zarrenzin und Barhöft am Montag den Titel. Die Gemeinde habe mit seiner gut ausgebauten touristischen Infrastruktur, den Wanderrundwegen und dem Wasserwanderrastplatz überzeugt, sagte Glawe. Jetzt könne die Gemeinde mit dem Titel aktiv werben und die Gäste mit dauerhaften Qualitätsangeboten überzeugen. In Mecklenburg-Vorpommern haben 64 Städte und Gemeinden im Land eine staatliche Anerkennung als Heilbad, Seeheilbad, Kneipp-Kurort, Seebad, Luftkurort oder und Erholungsort. In diesen Orten wurden im Jahr 2016 knapp 73 Prozent aller Touristen-Übernachtungen (30,3 Millionen) gezählt.