Festspiele : Klassik-Star Daniel Hope entwirft Festspielfrühling 2020

Der Geigenvirtuose Daniel Hope gestaltet das Programm des Festspielfrühlings 2020 auf Rügen und bringt vom 13. bis 22. März Größen der Szene mit aufstrebenden Nachwuchsmusikern zusammen. Dazu gehört der 16 Jahre alte Pianist Maxim Lando, der in den USA ein Shooting-Star sei, sagte Hope am Montag in Schwerin als Künstlerischer Leiter bei der Vorstellung seines Programms.

von dpa

05. August 2019, 13:22 Uhr

Lando und der 17 Jahre alte Cellist Yibai Chen werden demnach mit Daniel Hope und der Neubrandenburger Philharmonie eine Orchestergala in der Göhrener Nordperdhalle geben. Mit Schauspieler Sebastian Koch plant Hope eine musikalische Lesung zum Thema «Paradies - Im Zeichen von Unschuld und Utopie». Insgesamt sind mehr als 25 Konzerte und Veranstaltungen an zehn Festivaltagen geplant.