Migration : Klage von widerrechtlich abgeschobenem Afghanen vor Gericht

von dpa

02. September 2018, 09:03 Uhr

Knapp einen Monat nach der Rückkehr eines widerrechtlich abgeschobenen jungen Afghanen verhandelt das Verwaltungsgericht Greifswald am kommenden Mittwoch über dessen Klage. Sein Asylantrag war nach Angaben des Gerichts am 8. Februar 2017 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt worden, worauf er Klage einreichte. Trotz des noch laufenden Verfahrens wurde der junge Mann am 3. Juli mit 68 weiteren Menschen nach Afghanistan abgeschoben und im August, nachdem die Behörden einen Rechtsfehler einräumten, zurückgeholt. Mit seiner Klage wolle Nasibullah S. nun die Anerkennung als Flüchtling und subsidiären Schutz, hilfsweise die Feststellung eines Abschiebungsverbots erreichen, sagte ein Gerichtssprecher. Seine Anwältin Sonja Steffen wollte sich vor der Verhandlung nicht äußern. Sie verwies auf die anwaltliche Schweigepflicht.