Soziales : Kita-Preis für Familien-Bündnis aus Torgelow: 10 000 Euro

Das Lokale Bündnis für Familie Uecker-Randow aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) bekommt 10 000 Euro für weitere Projekte. Das Geld ist mit dem zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis 2020 verbunden und wird am 19. August in Torgelow übergeben, wie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung am Dienstag mitteilte. Das Bündnis aus Südvorpommern ist dafür bekannt, komplett ausgestatteten Schulranzen für Kinder bedürftiger Familien zu beschaffen. Die Torgelower belegten in der Kategorie «Lokale Bündnisse für frühe Bildung» den zweiten Platz hinter einer Initiative aus dem bayerischen Bamberg. Insgesamt gab es laut Stiftung 1500 Bewerbungen in zwei Kategorien.

von dpa

11. August 2020, 19:14 Uhr