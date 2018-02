Landtag : Kita-Millionen heizen Debatte um Gebührenfreiheit an

Die Linke will die gebührenfreie Kita sofort. Ministerpräsidentin Schwesig aber hält trotz gefüllter Kassen am schrittweisen Vorgehen fest. Erst wenn klar ist, dass die Bundesmillionen für die Kitas kommen, will sie sagen, wann die Gebühren in MV wegfallen.

von dpa

21. Februar 2018, 17:47 Uhr

Die Linke verlangt angesichts der guten Kassenlage ein sofortiges Ende der Kita-Gebühren in Mecklenburg-Vorpommern. «Wie lange wollen SPD und CDU noch warten, ihr über viele Jahre gemachtes Versprechen einzulösen? Eltern und Träger der Einrichtungen kommen sich zu Recht veräppelt vor, wenn die Kostenfreiheit trotz üppiger Haushaltsüberschüsse weiter auf die lange Bank geschoben wird», erklärte die familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Jacqueline Bernhardt, am Mittwoch in Schwerin.

Sie reagierte damit auf die Ankündigung der Regierungsparteien SPD und CDU, aus dem Etatüberschuss von 2017 weitere 15 Millionen Euro zur finanziellen Entlastung der Eltern mit Kleinkindern einzusetzen. Seit Jahresbeginn gewährt das Land bereits einen Zuschuss von 50 Euro. Von 2019 an sollen bei mehreren Kindern einer Familie in Krippe, Kindergarten, Tagespflege oder Hort grundsätzlich nur noch für ein Kind Beiträge erhoben werden. Das geht über die bisherigen Pläne hinaus.

Für einen Ganztagskrippenplatz zahlen Eltern in Mecklenburg-Vorpommern nach Erhebungen des Sozialministeriums derzeit zwischen 255 und 368 Euro im Monat. Bei Kindergärten reicht die Spanne für einen Ganztagsplatz von 137 bis 206 Euro im Monat. Dabei werden jedoch teilweise Entlastungen durch das Land wirksam.

Bernhardt sagte, es sei gut, dass die Geschwisterregelung in der bisherigen Form vom Tisch sei. «Andererseits bleibt die Landesregierung bei ihrer hasenfüßigen Herangehensweise. Die Kita muss endlich in Gänze für die Eltern kostenfrei werden.»

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verteidigte das schrittweise Vorgehen. Die neue Regelung sei ein großer Schritt nach vorn auf dem Weg zur beitragsfreien Kita. «Wir entlasten die Familien, die bisher die größten Lasten zu tragen haben, weil sie zwei oder mehr Kinder in der Kita haben», sagte sie. Ab Januar 2019 würden diese nur noch einen Kita-Beitrag zahlen. Es sei damit zu rechnen, dass rund 17 000 Familien davon profitieren.

Schwesig hatte angekündigt, demnächst einen Zeitplan für den Übergang zur gebührenfreien Kita vorzulegen. Sie erwartet nach Zustimmung ihrer Partei zur GroKo in Berlin dafür auch Millionen-Zuschüsse des Bundes. Am Dienstag hatte sie Sozialministerin Stefanie Drese und Finanzminister Mathias Brodkorb (beide SPD) beauftragt, mit den Kommunalverbänden über künftige Finanzierungsmodelle zu verhandeln.