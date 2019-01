Kirche : Kirchen und Gewerkschaften gemeinsam gegen soziale Spaltung

von dpa

23. Januar 2019, 15:05 Uhr

Kirchen und Gewerkschaften in Norddeutschland wollen gegen die zunehmende soziale Spaltung vorgehen. Am Mittwoch trafen sich Spitzenvertreter der evangelisch-lutherischen Nordkirche, des Erzbistums Hamburg und des DGB Nord in Schwerin erstmals zu einem Neujahrsgespräch. Landesbischof Gerhard Ulrich, Weihbischof Horst Eberlein und der DGB Nord-Vorsitzende Uwe Polkaehn erklärten im Anschluss, sie wollten sich verstärkt gemeinsam für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie einsetzen. Landesbischof Ulrich sprach von einem Skandal, dass in dieser reichen Gesellschaft 20 Prozent der Kinder armutsgefährdet seien. «Das kann eigentlich niemandem gleichgültig sein», erklärte er.