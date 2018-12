Kirche : Kirchen in MV erwarten 200 000 Menschen an Heiligabend

von dpa

17. Dezember 2018, 11:53 Uhr

Auf volle Kirchen bereiten sich die rund 400 Kirchengemeinden in Mecklenburg-Vorpommern zu Weihnachten vor. Allein am Heiligen Abend werden etwa 200 000 Gottesdienstbesucher in den landesweit rund 1300 Christvespern zwischen Schaalsee und Usedom erwartet, wie die Nordkirche am Montag in Schwerin mitteilte. Mancher Seelsorger ist im Dauereinsatz. So feiert der Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn am Heiligen Abend gleich zwei Christvespern in den Dorfkirchen von Below (14.00 Uhr) und in Gischow (16.00 Uhr), beide im Landkreis Ludwigslust-Parchim gelegen. Am 1. Weihnachtstag (25. Dezember) predigt er dann im Gottesdienst im Doberaner Münster.