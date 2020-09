Denkmäler : Kirche Zinnowitz: Stiftung Denkmalschutz fördert Sanierung

von dpa

30. September 2020, 13:58 Uhr

An der Dorfkirche im Ostseebad Zinnowitz auf Usedom drohen Teile des Mauerwerks abzustürzen. Wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am Mittwoch mitteilte, stellt sie dank einer Nachlassspende 10 000 Euro für die Sanierung des Westgiebels und des Turms der Kirche zur Verfügung. Der 1890 errichtete Sakralbau in einem der bekanntesten Badeorte auf Usedom gehöre somit zu den mehr als 550 Objekten, die die private Stiftung allein in Mecklenburg-Vorpommern fördern konnte.