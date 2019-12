Kirche : Kirche startet Aktion «Brot für die Welt» in Loitz

Unter dem Motto «Hunger nach Gerechtigkeit» wird heute ab 10.00 Uhr in Loitz (Vorpommern-Greifswald) die diesjährige Spendenaktion «Brot für die Welt» eröffnet. Dabei sammeln Diakonie und evangelisch-lutherische Kirche in Mecklenburg-Vorpommern Spenden, um Menschen weltweit ein Leben möglichst ohne Armut und Hunger zu ermöglichen. Schwerpunkt ist diesmal die Hilfe für Tansania. Unter dem Motto «Öko-Landbau gegen Hunger» sollen dort mehr Gemüse und andere Lebensmittel selbst produziert und eine ausgewogenere Ernährung möglich werden.

von dpa

01. Dezember 2019, 08:00 Uhr

Die Predigt werde erstmals Tilman Jeremias, der neue Bischof für den Sprengel Mecklenburg und Pommern in der Nordkirche, halten, hieß es. Der Geistliche will nach dem Gottesdienst in einem Kirchencafé noch mit Gästen ins Gespräch kommen. Hintergrund der seit 1959 bestehenden Aktion ist, dass weltweit immer noch Millionen Kinder, Frauen und Männer in Armut lebten und unter Ausgrenzung sowie Verfolgung leiden. 2018 waren bei «Brot für die Welt» im Nordosten 864 625,47 Euro gesammelt worden.