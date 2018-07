Kriminalität : Kinderwagen in Mehrfamilienhaus in Schwerin angezündet

von dpa

21. Juli 2018, 10:46 Uhr

Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Schwerin haben noch unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag ein Feuer gelegt. Sie zündeten nach Angaben der Polizei einen dort abgestellten Kinderwagen an, der durch die Flammen vollständig zerstört wurde. Verletzt wurde niemand. Das Treppenhaus des fünfgeschössigen Gebäudes habe jedoch erhebliche Schäden davongetragen. Zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.