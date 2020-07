Krankenhäuser : Kindermedizin: Lob und Kritik für Fallpauschalen-Vorstoß

Die Ankündigung einer Bundesratsinitiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Abschaffung der Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendmedizin hat ein unterschiedliches Echo hervorgerufen. Während der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), das Vorhaben von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag begrüßte, äußerten sich die Oppositionsparteien Linke und AfD kritisch. Das Kabinett will am kommenden Dienstag über den geplanten Vorstoß in der Länderkammer beraten.

von dpa

24. Juli 2020, 16:24 Uhr