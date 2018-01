Medien : Kindermedienfestival «Goldener Spatz» mit Melderekord

Beim «Goldenen Spatz» setzen Spielfilmmacher auf Bewährtes. Dokumentarfilme bilden die Welt von Kindern deutlich stärker ab.

von dpa

18. Januar 2018, 17:30 Uhr

Für das Deutsche Kindermedienfestival «Goldener Spatz» sind so viele Produktionen eingereicht worden wie noch nie seit Einführung des jährlichen Festivalrhythmus. 196 deutschsprachige Filme und Fernsehbeiträge stehen in der Auswahl, wie die Deutsche Kindermedienstiftung als Veranstalterin des Festivals am Donnerstag in Erfurt mitteilte.

Aus den Arbeiten stellt die Auswahlkommission in den fünf Kategorien Kurzspielfilm, Kino-/Fernsehfilm, Serie/Reihe Animation, Dokumentation/Information und Unterhaltung zwischen fünf und neun Wettbewerbsbeiträge zusammen. Während der Festivalwoche vom 10. bis zum 16. Juni wird eine Kinderjury die Filme sichten und die Gewinner küren.

Wie es weiter hieß, setzt sich bei den Einsendungen im Kinderspielfilmbereich der Trend von Literaturverfilmungen fort. «Es wird auf Sicherheit, hohen Bekanntheitsgrad, Quote und Erfolg gesetzt», schätzte die Kindermedienstiftung ein. Dagegen seien im Spielfilmbereich Stoffe rar, die sich stark an der Lebenswelt und dem Lebensumfeld von Kindern orientieren und diese inhaltlich abbilden. Im Kurzfilmbereich seien sie dagegen häufiger zu finden.

Seien in den vergangenen Jahren noch die Themen Familie, Trennungs- und Scheidungsgeschichten oder die Sehnsucht nach einer intakten Familie an der Tagesordnung gewesen, drehten sich die Stoffe derzeit verstärkt um Abenteuer, Magie und Freundschaft, aber auch Leistungsdruck und Identität. Zudem sei es ein starkes Jahr von dokumentarischen Formaten, in denen sich Kinder vor allem mit den Themen Heranwachsen und Altern auseinandersetzen.

Der «Goldene Spatz» hat sich seit seinem Start 1979 von einem Film- zu einem Medien-Festival gewandelt, das auch das Internet und Online-Spiele in den Blick nimmt. Die Wiege des Festivals steht in Gera, als zusätzlicher Austragungsort kam 2003 Erfurt hinzu.