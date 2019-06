Soziales : Kinderferienfonds ermöglicht 250 Kindern Sommerurlaub

von dpa

28. Juni 2019, 10:39 Uhr

Etwa 250 Kinder aus finanziell benachteiligten Familien können dank des Kinderferienfonds Sommerurlaub machen. Es sei sehr schön zu wissen, dass Kinder und Jugendliche mit Hilfe des Ferienfonds ein stückweit mehr Gerechtigkeit erfahren und auch in die Ferien fahren könnten, sagte der Geschäftsführer des Landesjugendrings MV, Friedhelm Heibrock, am Freitag in Schwerin. «Der Bedarf ist riesig.» Die Förderung beträgt bis zu 150 Euro pro Kind. Insgesamt stellen der Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern, das Deutsche Kinderhilfswerk und die Stiftung Demokratische Jugend 30 000 Euro für den Kinderferienfonds «Kinder brauchen Ferien» zur Verfügung. Die Kinder und Jugendlichen können im Falle einer Bezuschussung frei und selbstständig aus den bestehenden landesweiten Ferienangeboten wählen.