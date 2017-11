Familie : Kinder nur noch in jedem vierten Haushalt

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

von dpa

erstellt am 01.Nov.2017 | 12:42 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Familien mit Kindern werden im Nordosten immer seltener: Lebten vor 20 Jahren noch in fast jedem zweiten Haushalt (42,9 Prozent) eines oder mehrere Kinder, so war es im vergangenen Jahr nur noch in jedem vierten Haushalt (24,8 Prozent) der Fall. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin mitteilte, gab es in den Familienhaushalten 2016 insgesamt 309 800 Kinder und Jugendliche. Gut die Hälfte von ihnen (55,1 Prozent) wurde von verheirateten Eltern erzogen, mehr als jedes Vierte (27,3 Prozent) von einem Alleinerziehenden. Bei jedem sechsten Kind (17,6 Prozent) wohnten die Eltern den Angaben zufolge ohne Trauschein zusammen.