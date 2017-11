Film : Kinder als Stasi-Spitzel: Filmproduktion bekommt Geld

von dpa

erstellt am 20.Nov.2017 | 09:32 Uhr

Den Missbrauch Minderjähriger als Stasi-Spione zeigt der Dokumentarfilm «Als wir Kinder Spitzel waren», dessen Produktion mit 30 000 Euro von der Kulturellen Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern unterstützt wird. Die Auswahlkommission habe in ihrer November-Sitzung insgesamt 102 250 Euro für vier Produktionen, eine Stoff- und Projektentwicklung und einen Antrag auf Verleih, Abspiel und Präsentation vergeben, teilte die Leiterin der Kulturellen Filmförderung MV, Sabine Matthiesen, am Montag in Wismar mit.

Förderentscheidungen Kulturelle Filmförderung