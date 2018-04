Unfälle : Kind von Auto angefahren: Junge in Klinik

von dpa

29. April 2018, 09:35 Uhr

Ein neunjähriger Junge ist in Daberkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Kind am Samstagabend mit seinem Fahrrad auf die Dorfstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 54-Jährige konnte nicht mehr bremsen und fuhr den Jungen mit ihrem Wagen an. Der Neunjährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus.