Prozesse : Kind missbraucht: Verurteilter legt Revision ein

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird sich mit dem Urteil in einem schweren Missbrauchsfall eines Kindes aus Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald) befassen.

Ferdinandshof | Wie eine Sprecherin des Landgerichtes Neubrandenburg am Montag erklärte, hat der Verurteilte in dem Verfahren Revision gegen seine Unterbringung in einem psychiatrischen Haftkrankenhaus eingelegt. Der 18-Jährige war vom Landgericht Neubrandenburg Ende 2...

