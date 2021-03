Unfälle : Kind in Schwerin von Auto angefahren

Ein neun Jahre alter Junge ist in Schwerin von einem Auto erfasst worden und hat sich dabei verletzt.

Schwerin | Aus noch unbekannten Gründen trat er am Donnerstagnachmittag rückwärts auf eine Straße und wurde dann von einem 63-jährigen Autofahrer angefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Junge kam mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus. ...

