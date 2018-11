Schulen : Keine Unterstützung mehr: Zahl der Schülerfirmen sinkt

In Roggentin geht heute zum vierten Mal der für Schülerfirmen gedachte Rostocker BusinessCake über die Bühne. Dabei treffen Vertreter von drei Schülerfirmen auf gestandene Unternehmer der Region. Dort sollen die Unternehmer die Chance haben, ihre Firmen und Berufsbilder der Branche vorzustellen und gleichzeitig die aktiven und besonders engagierte Schüler kennenzulernen. Die Schülerfirmen können sich gleichzeitig wichtige Tipps und Ratschläge einholen. Organisiert wird das Speeddating vom Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg und der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA).

14. November 2018, 15:08 Uhr

Die Zahl der Schülerfirmen im Nordosten ist in den vergangenen Jahren von 120 auf nunmehr rund 50 gesunken. Grund dafür sei die Streichung der jährlichen Unterstützung vom Land vor zwei Jahren in Höhe von rund 70 000 Euro, sagte Konni Fuentes von der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) am Mittwoch in Roggentin bei einer Veranstaltung für Schülerfirmen, dem 4. Rostocker BusinessCake. Dabei trafen auf Initiative des Unternehmerverbands Rostock-Mittleres Mecklenburg Vertreter von drei Schülerfirmen auf gestandene Unternehmer der Region. Die Unternehmer bekamen dort die Chance, ihre Firmen und Berufsbilder vorzustellen sowie die Schüler kennenzulernen.