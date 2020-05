Gesundheit : Keine neuen Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Mittwoch keine neuen Corona-Infektionen festgestellt worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Donnerstag mit. Insgesamt wurden bislang 762 Menschen in MV positiv auf das Virus getestet. Ein am Mittwoch aus dem Landkreis Rostock vermeldeter Fall hat sich nicht bestätigt und wurde aus der Statistik entfernt. Es war das zweite Mal seit Beginn der Pandemie, dass es keine Neuinfektionen gab.

von dpa

21. Mai 2020, 16:47 Uhr

114 Personen mussten oder müssen im Krankenhaus behandelt werden, 19 davon auf einer Intensivstation. Insgesamt gab es bislang 20 Sterbefälle in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Schema des Robert Koch-Instituts soll Schätzungen zur Zahl der genesenen Personen ermöglichen. Danach sind etwa 700 der positiv getesteten Menschen (ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer) in MV von einer Covid-19-Erkrankung genesen.