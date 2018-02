Parteien : Keine GroKo: SPD Greifswald kritisiert Bundesvorstand

SPD-Bundesvize Manuela Schwesig wird beim Werben um Zustimmung für eine Große Koalition am Donnerstag in Greifswald auf Widerstand treffen. Der Ortsverband übte am Dienstag scharfe Kritik am Bundesvorstand, der in einem Begleitschreiben für ein Ja wirbt. Auf dem Bundesparteitag habe man einen ausgewogenen und fairen Dialog versprochen, welcher beide Seiten berücksichtigen werde, sagte Ortsvorsitzender Michael Hosang am Dienstag. Der Brief für den Mitgliederentscheid sei nun allerdings ein «einseitiges Plädoyer für die Große Koalition.»

von dpa

20. Februar 2018, 17:03 Uhr

Der Ortsverband mit etwa 215 Mitgliedern bleibt bei seinem Nein zur Großen Koalition. Der vorliegende Koalitionsvertrag sei keine Grundlage, um von dieser Position abzuweichen, sagte Hosang. Der Parteivorstand verkaufe halbherzige und unreife Positionen als Meilensteine und Durchbrüche. Als Beispiel nannte der SPD-Ortschef die Regelungen zur sachgrundlosen Befristung, die Mecklenburg-Vorpommern mit der kleinteiligen Unternehmensstruktur kaum Effekte bringen würden. «Unternehmen mit mehr als 75 Beschäftigten sind in Mecklenburg-Vorpommern die Ausnahme, nicht die Regel», sagte Hosang. Problematisch sei die damit verbundene Verkürzung der Befristungen von 24 auf 18 Monate, mit der Folge, dass sich der Anspruch auf Arbeitslosengeld I verkürze.