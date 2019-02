Agrar : Keine Äcker zu Bauland: Erstmals flächendeckend bewertet

von dpa

20. Februar 2019, 11:02 Uhr

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will hochwertige Äcker künftig besser davor schützen, als Bauland verplant zu werden. Daher begann im vorigen Jahr die erste flächendeckende Beurteilung der Böden im Land, teilte das Agrarministerium am Mittwoch mit. Sie solle als fachliche Grundlage bei Planungs- und Genehmigungsverfahren genutzt werden und helfen, bei Bauvorhaben Bodenschutzbelange besser berücksichtigen zu können, sagte Agrarstaatssekretär Jürgen Buchwald am Mittwoch auf dem Boden- und Düngungstag des Landes in Linstow (Landkreis Rostock). «Durch Standortvergleiche können beispielsweise Baugebiete dort geplant oder Trassen dort verlegt werden, wo weniger schutzwürdige Böden dominieren», sagte er.