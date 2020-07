Wetter : Kein Hochsommer-Wetter an der Ostsee

Der Hochsommer lässt im Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern nach den Hitzetagen Ende Juni derzeit auf sich warten. Zwar bescherte nach tagelangem Regen das Wochenende Einheimischen und Besuchern wieder angenehmeres Wetter. Doch bei Temperaturen um 20 Grad, einem steten Wechsel von Sonne und Wolken und an der See kräftigem Wind wagten sich nur wenige Strandbesucher in die Ostsee.

von dpa

12. Juli 2020, 16:16 Uhr