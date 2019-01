Kirche : Kein Hinweis auf Missbrauchsfälle in katholischer Kirche MV

von dpa

18. Januar 2019, 16:07 Uhr

Die Generalstaatsanwaltschaft Rostock hat bei der Überprüfung von Unterlagen der Erzbistümer Berlin und Hamburg keinen Hinweis auf Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche Mecklenburg-Vorpommerns gefunden. Dies gelte für Fälle aus der Zeit nach 1985, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Freitag. Falls es Erkenntnisse aus den Jahren davor gegeben hätte, wären die Fälle bereits verjährt. Einer der übermittelten Fälle sei bereits 2010 Gegenstand eines von der Staatsanwaltschaft Rostock geführten Ermittlungsverfahrens gewesen. Der Fall habe sich als strafrechtlich nicht relevant erwiesen. Eine im vergangenen Jahr vorgestellte Studie hatte ergeben, dass in Deutschland zwischen 1946 und 2014 insgesamt 1670 katholische Kleriker 3677 meist männliche Minderjährige sexuell missbraucht haben sollen.