Landtag : Kein gesetzliches Rauchverbot auf Spielplätzen

von dpa

12. September 2018, 14:45 Uhr

Auf Spielplätzen in Mecklenburg-Vorpommern gilt weiterhin kein gesetzliches Rauchverbot. Die Regierungsfraktionen lehnten am Mittwoch einen Gesetzentwurf der Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) ab. Dies bedauerten Redner der Opposition. Der gesundheitspolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Torsten Koplin, sagte, SPD und CDU hätten abgelehnt, was in Bayern, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, in Brandenburg und in Bremen gelte und auch in Berlin umgesetzt werden solle. «Auch für unser Bundesland wäre diese Regelung sinnvoll, denn Mecklenburg-Vorpommern ist nach dem Land Brandenburg immer noch das Bundesland mit den meisten Raucherinnen und Rauchern.» Viele Kommunen verbieten bereits das Rauchen auf ihren Spielplätzen.