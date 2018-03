Arbeitsmarkt : Kein Frühlingswetter, aber Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt

von dpa

29. März 2018, 10:21 Uhr

Wenigstens auf dem Arbeitsmarkt macht sich der Frühling bemerkbar. So sank die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern im März gegenüber dem Vormonat um 3500 auf nun 73 200. Im Vergleich zum März 2017 waren 6200 Menschen weniger ohne Arbeit. Die aktuelle Entwicklung sei Ausdruck der einsetzenden Frühjahrsbelebung, konstatierte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, am Donnerstag bei der Vorlage der aktuellen Arbeitsmarktdaten. Die «kräftig einsetzende Tourismussaison» stimme sie auch für die kommenden Monate zuversichtlich. Die Arbeitslosenquote sank im März im Nordosten auf 8,8 Prozent. Sie liegt damit aber weiterhin deutlich über dem Bundesdurchschnitt von derzeit 5,5 Prozent.