Schifffahrt : Kein Feuerwerk zur Hanse Sail in Warnemünde

Zur Hanse Sail wird es in diesem Jahr voraussichtlich kein Feuerwerk in Warnemünde geben. Das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Stralsund habe die Erlaubnis aus Sicherheitsbedenken nicht erteilt, sagte eine Sprecherin der Hanse Sail. Zuvor hatten die «Norddeutschen Neuesten Nachrichten» (Mittwoch) darüber berichtet. Die Entscheidung sei Hanse-Sail-Chef Holger Bellgardt am Dienstag telefonisch mitgeteilt worden. Das gleichzeitig geplante Feuerwerk im Stadthafen werde nicht in Frage gestellt.

von dpa

01. August 2018, 12:15 Uhr

Der Standort Ostmole sei für das Feuerwerk ungeeignet, sagte der Leiter des WSA, Holger Brydda. Auf engstem Raum seien dort zahlreiche Schiffe versammelt. Viele seien aus Holz und hätten Hunderte Gäste an Bord. Brydda schlug den Veranstaltern vor, als Abschussbasis für das Feuerwerk einen Ponton zu verwenden.