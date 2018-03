Unfälle : Kaum Unfälle bei Glatteis in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

05. März 2018, 07:39 Uhr

Trotz eisglatter Straßen hat es in Mecklenburg-Vorpommern zunächst keine großen Unfälle gegeben. «Es gab nur einige Zusammenstöße mit Blechschäden - etwa so viele wie an anderen Tagen auch», teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Deutsche Wetterdienst warnte besonders im Westen des Bundeslandes vor Glatteis. In der Nacht hatte es geregnet, die Temperaturen waren teils unter dem Gefrierpunkt.