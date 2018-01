Kriminalität : Katze als Einbrecher ermittelt

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

erstellt am 11.Jan.2018 | 13:44 Uhr

Weil es an der Tür rumpelte und sie Einbrecher vermutete, hat eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Schwerin die Polizei gerufen. Die Beamten eilten zum Tatort und spürten die Tatverdächtige auf, wie ein Behördensprecher am Donnerstag mitteilte. Eine im Haus lebende Katze hatte sich demnach bereits am Donnerstag vergangener Woche in der Etage geirrt - eigentlich wollte sie in «ihre» Wohnung ein Stockwerk höher. Sie öffne immer selbstständig die Tür, nur dieses Mal habe das irgendwie nicht funktioniert. Die Beamten schlossen ihre Mitteilung mit den Worten: «Auf ein Ermittlungsverfahren gegen die leicht verwirrte Samtpfote wurde verzichtet.»