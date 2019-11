Kirche : Katholisches Erzbistum will sich von Immobilien trennen

Unter dem Druck knapper Finanzen will die katholische Kirche im Norden viele Immobilien verkaufen. «Wir wissen, dass die hohen Unterhaltungskosten für Immobilien die Pfarreien dazu zwingen werden, viele Standorte aufzugeben», sagte Erzbischof Stefan Heße am Samstag in Hamburg. Das Erzbistum wolle finanzielle Anreize für die Pfarreien setzen, sich von Immobilien zu trennen. Die Seelsorge bleibe das Rückgrat der pastoralen Arbeit, doch werde sie angesichts weniger hauptamtlicher Seelsorger künftig stärker vom Ehrenamt geprägt sein.

von dpa

09. November 2019, 13:03 Uhr

Heße stellte im Mariendom vor rund 300 Gläubigen die Ergebnisse der Projektphase des vor drei Jahren eingeläuteten Erneuerungsprozesses vor. Das Erzbistums ist mit knapp 80 Millionen Euro überschuldet. Nach einem Bericht der Unternehmensberatung Ernst & Young würde die Summe bis 2021 auf bis zu 350 Millionen Euro anwachsen, falls nicht umgesteuert wird. Das Erzbistum Hamburg besteht aus den Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein sowie Mecklenburg (ohne Vorpommern). Mit einer Fläche von mehr als 32 500 Quadratkilometern ist es flächenmäßig das größte Bistum in Deutschland, mit knapp 400 000 Katholiken jedoch gleichzeitig eines mit sehr wenigen Gläubigen.