Polizei : Katholischer Erzbischof will Polizei stärker unterstützen

Der Erzbischof von Hamburg, Stefan Heße, will sich für mehr seelsorgerische Unterstützung von Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern einsetzen. «Wir werden etwas organisieren, was Polizisten gut tut», sagte der katholische Geistliche am Samstag bei einem Besuch des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg anlässlich des Dreikönigstages. Welch schwere Arbeit Polizisten leisten, habe er auch hautnah beim G20-Gipfel in Hamburg mitbekommen.