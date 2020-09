Film : Katarina Witt ist noch mit DDR-Fahrerlaubnis unterwegs

Die ehemalige Eislauf-Königin Katarina Witt ist noch mit einer DDR-Fahrerlaubnis unterwegs. «Mich hat noch niemand angehalten», sagte die 54-Jährige nach einer Voraufführung des filmischen Porträts «Katarina Witt - Weltstar aus der DDR» im CineStar-Kino in Chemnitz am Donnerstag. Allerdings habe sie jetzt einen neuen Führerschein beantragt, sagte die zweifache Olympiasiegerin in der Stadt, in der ihre Eislauf-Karriere im Kindesalter begann.

von dpa

18. September 2020, 07:49 Uhr