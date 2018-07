Agrar : Kartoffelanbau in MV: Beregnung muss sein

von dpa

02. Juli 2018, 05:50 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommen sind die ersten Kartoffeln gerodet. Das Land gehört bundesweit zu den wichtigsten Produzenten von Saatkartoffeln. Auf 3000 Hektar werden sie im Nordosten angebaut, wie der Kartoffelexperte Herwig Elgeti sagte, der im Auftrag des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) den Anbau kontrolliert. Sorgen bereitet den Kartoffelanbauern die wochenlange Trockenheit. In einigen Regionen ist mehr als zwei Monate lang kein Tropfen Regen gefallen. Im Frühjahr waren die Kartoffeln wegen der Nässe vielerorts verspätet in den Boden gekommen. «Viele Kartoffeln sind erst Mitte Mai aufgelaufen. Da war noch Wasser im Boden. Richtig Probleme wird es erst geben, wenn auch im Juli kaum Regen fällt», kündigte Elgeti an.