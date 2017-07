Schiffbau : Kartellamt hat keine Einwände gegen Korvetten-Konsortium

Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen die Beteiligung der Werft German Naval Yards Kiel am Bau fünf neuer Korvetten für die Deutsche Marine. Sie werde kein Verfahren im Hinblick auf das deutsche und europäische Kartellverbot einleiten, teilte die Behörde am Mittwoch in Bonn mit.