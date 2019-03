Wahlen : Kandidatenlisten für Kommunalwahlen in MV eingereicht

Parteien und Wählervereinigungen haben ihre Kandidatenlisten für die Kommunalwahlen am 26. Mai in Mecklenburg-Vorpommern vorgelegt. In den Kreis- und Gemeindewahlausschüssen werde nun bis Anfang April die Rechtmäßigkeit der jeweiligen Kandidaturen geprüft. Spätestens am 2. Mai würden dann die zugelassenen Wahlvorschläge veröffentlicht, erklärte eine Sprecherin der Landeswahlleiterin in Schwerin am Dienstag. Erst dann stehe endgültig fest, wie viele Menschen sich um einen der Sitze in den Gemeinde- und Stadträten sowie Kreistagen oder um einen der zumeist ehrenamtlichen Bürgermeisterposten bewerben.

von dpa

12. März 2019, 17:27 Uhr

Die Kommunalparlamente in Mecklenburg-Vorpommern werden am letzten Sonntag im Mai zusammen mit dem EU-Parlament gewählt. Zur Wahl stehen auch zahlreiche Bürgermeister, unter anderem in der größten Stadt des Landes, Rostock. Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren hatten sich nach Angaben der Landeswahlleiterin rund 16 400 Menschen für die etwa 8000 zu vergebenden Mandate beworben. Damals war die CDU, gemessen an den Stimmen für die Kreistage und die Stadtvertretungen in Rostock und Schwerin mit 33 Prozent stärkste kommunalpolitische Kraft geworden, vor der Linken und der SPD.