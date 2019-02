Kirche : Kandidaten zur Bischofswahl stellen sich vor

Vor der Wahl des neuen Bischofs im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche stellen sich die beiden Kandidaten der Öffentlichkeit mit Predigten und Vorträgen vor. Die Wahl findet am 1. März in Greifswald statt. Als erster hat am Sonntag Christian Behr im Greifswalder Dom seinen Vorstellungsgottesdienst gehalten. Nach Angaben der Nordkirche ist er 1. Pfarrer an der Kreuzkirche Dresden und Superintendent des Kirchenbezirkes Dresden Mitte.

von dpa

03. Februar 2019, 15:46 Uhr

Der Mecklenburger Ökumene-Pastor Tilman Jeremias folgt am 10. Februar an gleicher Stelle. Greifswald wird der Sitz des Bischofs im Sprengel Mecklenburg und Pommern sein. Die Vorträge beider Kandidaten zu selbstgewählten Themen sind im Landeskirchenamt Schwerin geplant.

Zur Bischofswahl werden sich die 156 Mitglieder der Landessynode der Nordkirche im Dom St. Nikolai versammeln. Bis zum Ablauf der Amtsperiode der Ersten Kirchenleitung im September 2019 nehmen laut Gesetz zwei Bischöfe dieses Amt wahr. Der Greifswalder Bischof Hans-Jürgen Abromeit übt das Amt bis zu diesem Termin aus. Der Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn tritt bereits zum 1. Mai ein neues Amt am Prediger- und Studienseminar der Nordkirche in Ratzeburg (Schleswig-Holstein) an.