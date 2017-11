Verbände : Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit: Erwerbslosenparlament

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Die sogenannte Bürgerarbeit, mit deren Hilfe Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung gebracht werden sollen, kommt nach Einschätzung des Erwerbslosenbeirates nur schleppend in Gang. Während im Kreis Vorpommern-Rügen in der kommenden Woche die ersten Stellen besetzt würden, sei etwa im Landkreis Rostock die Finanzierung noch nicht geklärt, berichteten Vertreter des Verbandes am Donnerstag in Schwerin. Laut Wirtschaftsministerium stehen in diesem Jahr Fördermittel für 200 solche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zur Verfügung, im Jahr 2018 dann für 500. Das Programm sei zwar ein wichtiger Schritt, aber längst nicht ausreichend im Kampf gegen die weiterhin hohe Zahl von gut 23 000 Langzeitarbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern, sagte Ariane Kroß, Sprecherin des Erwerbslosenbeirates, der am Freitag in Schwerin die 20. Tagung des Erwerbslosenparlaments veranstaltet.

