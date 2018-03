Wahlen : Kammern sehen im GroKo-Vertrag mehr Licht als Schatten

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD über die Arbeit der nächsten Bundesregierung enthält nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammern (IHK) im Norden viele Forderungen der Wirtschaft. «Grundsätzlich gehen wir mit dem Koalitionsvertrag konform», teilte Gert Stuke, Präsident der Oldenburgischen IHK und Vorsitzender der IHK Nord, am Montag in Hamburg mit. «Die Ansätze sind gut und ein erster Schritt.» Allerdings gebe es eine wichtige Schattenseite: Es mangele in vielen Punkten an Tiefe und konkreten Maßnahmen.

von dpa

05. März 2018, 13:33 Uhr

«Der größte Lichtblick für den Norden ist die geplante Verabschiedung eines Planungs- und Baubeschleunigungsgesetzes, das die IHK Nord nachdrücklich gefordert hatte», sagte Stuke. Die Etablierung eines neuen Verfahrens zur Einfuhrumsatzsteuer, die Reduzierung der Bürokratie-Belastungen, vor allem in der Tourismus- und Ernährungswirtschaft sowie Investitionen in Vernetzungs- und Digitalisierungsstrategien seien im Sinne der Wirtschaft im Norden.

Allerdings gebe es noch viele offene Punkte, die für den Norden besonders wichtig seien, aber im Koalitionsvertrag wenig oder gar keine Beachtung fänden. Dazu zählte der IHK-Nord-Vorsitzende die Strommarktreform und das Thema Sektorenkopplung. Die IHK Nord ist der Zusammenschluss von zwölf norddeutschen Industrie- und Handelskammern in den fünf Küstenländern, die rund 700 000 Unternehmen vertreten.