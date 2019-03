Gesundheit : Kamerun: Bürgerkrieg gefährdet Hilfe der Rostocker Uniklinik

von dpa

12. März 2019, 07:05 Uhr

Die Rostocker Universitätsmedizin ist in Sorge um die Sicherheit ihrer Partnerkrankenhäuser in den kamerunischen Städten Limbe und Bamenda. «Unsere Arbeit in Kamerun wird zur Zeit durch den Bürgerkrieg erschwert», sagte der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie, Emil Reisinger, der Deutschen Presse-Agentur. Kürzlich sei eine Krankenschwester im Krankenhaus angeschossen worden, sie habe überlebt. «Trotz dieser Schwierigkeiten machen wir aus sozialer Verantwortung weiter», sagte der Mediziner. Die Partnerschaften bestehen seit 2008. Die bisherige Hilfe für Ausbildung und Sachmittel habe einen Umfang von 1,1 Millionen Euro.