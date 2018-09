Kriminalität : Kajütboot vom See gestohlen

von dpa

30. September 2018, 15:53 Uhr

Die Polizei auf der Insel Usedom fahndet nach den Dieben eines Kajütbootes vom Usedomer See. Das Schiff im Wert von etwa 16 500 Euro sei mit einer Gliederstahlkette mit Schloss an einem ins Erdreich eingeschlagenen Pfosten angeschlossen gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Fahndung der Wasserschutzpolizei habe bisher keinen Erfolg gehabt. Die Beamten hoffen jetzt auf Zeugenhinweise.