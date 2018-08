Tourismus : Kaiserbäder testen Bus-Card für Touristen und Einheimische

von dpa

01. August 2018, 06:03 Uhr

Die Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin auf Usedom testen von Mittwoch an die Einführung einer KaiserbäderCard. Inhaber einer Kurkarte dürfen dann das komplette Busstreckennetz der Usedomer Bäderbahn nutzen. Übernachtungsgäste erhalten die KaiserbäderCard von ihrem Vermieter, Tagesgäste in den Touristeninformationen von Heringsdorf, Bansin oder Ahlbeck und an den Kurkartenautomaten auf der Promenade stehen. Einwohner nutzen ihre Jahreskurkarte. Die Fahrkarte gilt nicht nur auf der Insel Usedom, sondern auch im Stadtgebiet von Wolgast sowie zwischen Wolgast und Lubmin. Die Gäste können damit zwischen den Kaiserbädern verkehren oder größere Ausflugsfahrten unternehmen. Die Testphase soll bis zum 31. Oktober laufen. Regulär eingeführt werden soll die KaiserbäderCard am 1. Januar 2019. Sie soll die Grundlage für eine zukünftige UsdeomCard werden, die für ein Plus an Service und ein Minus an Verkehr sorgen soll.